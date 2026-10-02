Muğla Köyceğiz'de anaokulu öğrencilerine gıda güvenliği ve israfı eğitimi verildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Anaokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenirliği ve Gıda İsrafı' konusunda eğitim verildi.

Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Köyceğiz Anaokulu iş birliğiyle düzenlenen programda, Köyceğiz Anaokulu öğrencilerine yönelik "Gıda Güvenirliliği ve Gıda İsrafı" konulu bir eğitim gerçekleştirildi. Eğitim, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelince, eğitimde güvenilir gıdanın ne anlama geldiği, gıdada oluşabilecek tehlikeler ve bu tehlikelerden korunma yolları hakkında bilgiler verdi. Ayrıca el yıkamanın önemi ve gıdaların uygun sıcaklıkta muhafaza edilmesi gibi temel hijyen kurallarına dikkat çekilerek gıda israfının önlenmesinin, gelecekte gıdaya erişimin sürdürülebilirliği açısından hayati bir önem taşıdığı vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı