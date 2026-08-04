Müdür Çay'dan DYK ve tercih danışmanlığı ziyareti

Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, yaz döneminde devam eden Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih danışmanlığı çalışmalarını yerinde incelemek üzere Menteşe Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında DYK sınıflarını gezen İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, öğrencilerle bir araya gelerek eğitim süreci hakkında sohbet etti. Öğrencilerin hedefleri, çalışma programları ve gelecek planlarını dinleyen Çay, yaz döneminde gösterilen azim ve gayretin başarıya ulaşmada önemli bir rol oynadığını ifade etti. Daha sonra YKS tercih danışmanlığı hizmetinden yararlanmak için okula gelen üniversite adaylarıyla görüşen Çay, tercih döneminin öğrencilerin geleceklerini şekillendiren önemli bir süreç olduğunu belirtti. Öğrencilere ilgi, yetenek ve kariyer hedeflerini göz önünde bulundurarak bilinçli tercih yapmaları tavsiyesinde bulunan Çay, doğru tercihlerin akademik ve mesleki başarı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Tercih danışmanlığı sürecinde görev alan rehber öğretmenlerle de bir araya gelen Çay, özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek, tercih dönemindeki tüm öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı