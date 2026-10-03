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Muğla'da yeni öğrenciler 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle Dalyan'ı gezdi

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Muğla'da yeni öğrenciler 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle Dalyan'ı gezdi
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Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda eğitime yeni başlayan öğrenciler için 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında Dalyan'a gezi düzenlendi. Öğrenciler Kaunos Kral Mezarları, Dalyan Kanalı, Dalyan Camii ve Sarıgerme kum zambaklarını ziyaret ederek bölgeyi tanıdı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Gençlik Merkezi koordinasyonunda, Muğla Erkek Öğrenci Yurdu'nda eğitim hayatına yeni başlayan öğrencilerin birbirleriyle kaynaşması ve Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini tanımaları amacıyla "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında gezi programı düzenlendi.

Proje kapsamında düzenlenen kültürel ve sosyal gezi programında öğrenciler, Muğla'nın önemli tarihi ve turistik bölgelerinden biri olan Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ni ziyaret etti.

Gezi kapsamında öğrenciler, Kaunos Antik Kenti'nde bulunan Kral Mezarları'nı ziyaret ederek bölgenin tarihi hakkında bilgi aldı. Öğrenciler ayrıca Dalyan Kanalı'nı ve tarihi Dalyan Camii'ni ziyaret ederek bölgenin kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Programın devamında öğrenciler Sarıgerme'de bulunan kum zambaklarını da ziyaret etti. Doğayla iç içe vakit geçiren öğrenciler, bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı bulurken, gezi boyunca çeşitli sosyal etkinliklerle keyifli zaman geçirdi.

Yeni eğitim öğretim dönemine başlayan öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarını, aynı zamanda Muğla'nın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini keşfetmelerini amaçlayan etkinlik, öğrencilerin güzel hatıralar biriktirmesiyle tamamlandı.

Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliklerin, eğitim öğretim yılı boyunca farklı faaliyetlerle devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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