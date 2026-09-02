17. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi Muğla'da Başladı

Bu yıl "Yapay Zeka Çağında Fen ve Matematik Eğitimi: Fırsatlar, Sınırlılıklar ve Dönüşüm" ana temasıyla düzenlenen 17. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde kapılarını açtı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen bilim insanlarını, akademisyenleri, öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getiren kongre, eğitimde dijital dönüşüm masaya yatırıldı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde gerçekleştirilen kongrenin açılış programına; Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Raşit Işık, çok sayıda akademisyen, eğitimci ve öğrenci katıldı.

Açılış programında katılımcılara hitap eden Muğla Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, teknolojinin ve yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonunun kaçınılmaz bir süreç olduğuna vurgu yaptı. Yapay zekanın eğitimde sunduğu devasa fırsatların yanı sıra beraberinde getirdiği yeni sorumlulukların da bilimsel bir bakış açısıyla ele alınmasının hayati önem taşıdığını belirten Çay, şunları kaydetti:

"Geleceğin dünyasına hazırladığımız çocuklarımız için akıl ve bilimin rehberliğinde, üniversitelerimizle güçlü iş birlikleri içerisinde ilerlemeyi önemsiyoruz. Bu kongre, teorik bilginin pratikle buluştuğu, eğitimde yenilikçi vizyonların geliştirildiği çok kıymetli bir platformdur"

Kongre boyunca, yapay zeka destekli öğretim materyalleri, fen ve matematik eğitiminde yeni yaklaşımlar, algoritmik düşünme becerileri ve dijital çağda öğretmen yeterlilikleri gibi alt başlıklar altında çok sayıda oturum, panel ve çalıştay gerçekleştirilmesi planlanıyor. Bilimsel paylaşımların ve sektörel değerlendirmelerin yapılacağı etkinlik, alanında uzman isimlerin sunumlarıyla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı