Muğla'da STEM çalıştayında 11 öğretmenin iki projesi sunuldu

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Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı Kapsamında proje sunumları başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zeka Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı