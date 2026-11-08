Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla'da STEM çalıştayında 11 öğretmenin iki projesi sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'da STEM çalıştayında 11 öğretmenin iki projesi sunuldu
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK koordinasyonundaki Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmen, GEMUS ve Yeşil Kahramanlar adlı iki projeyi sundu.

Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı Kapsamında proje sunumları başarıyla gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zeka Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 29 sitede yayınlandı.
Sanayi ustasından kış uyarısı! Bin liralık antifrizden kaçan 60 bin lira ödeyebilir

Bin liralık bakımı atlayan 60 bin lira ödeyebilir! Usta uyardı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'daki zincirleme kazanın görüntüleri ortaya çıktı! 'Allah'ım adamı ezdi'

Otoyoldaki kazanın görüntüleri ortaya çıktı! "Allah'ım adamı ezdi"
Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber: Yeni film serinin sonu olacak

Vizontele hayranlarına hem müjde hem kötü haber!

İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü30

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Yeni Parti'de genel başkanlık ön seçimi başladı! Özgür Özel oyunu kullandı16

81 ilde seçim heyecanı başladı! Özgür Özel'den ilk görüntü geldi
Torununun ölüm haberini alan 87 yaşındaki babaanne de aynı gün hayatını kaybetti! İkisinin de adı Naime

Torununun acı haberini aldı, aynı gün o da hayata veda etti
Gaziantep'te feci kaza! Lastiği patlayan araç üst geçidin ayağına ok gibi saplandı: 2 ölü, 2 ağır yaralı

Lastiği patladı, üst geçidin ayağına ok gibi saplandı! 2 ölü var
Melisa Döngel'den Murda ile aşk iddialarına şaşırtan yanıt: İlişki falan yok, çok zorlamayın

Aşk iddialarına noktayı koydu: Çok zorlamayın