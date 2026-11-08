Muğla'da STEM çalıştayında 11 öğretmenin iki projesi sunuldu

Muğla'da STEM çalıştayında 11 öğretmenin iki projesi sunulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Eğitim Bakanlığı YEĞİTEK koordinasyonundaki Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmen, GEMUS ve Yeşil Kahramanlar adlı iki projeyi sundu.
Muğla'da düzenlenen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı Kapsamında proje sunumları başarıyla gerçekleştirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Ulusal STEM Eğitimi Çalıştayı kapsamında, 26-30 Ekim tarihleri arasında verilen teorik eğitimlerin ardından 6 Kasım 2026 tarihinde Muğla'da saha sunumları gerçekleştirildi. Ebru Efe Özçam'ın mentörlüğünde, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullardan 11 öğretmenin katılımıyla; GEMUS (Güvenli Ekran Mesafe Uyarı Sistemi) ve Yeşil Kahramanlar: Yapay Zeka Destekli Karbon Kahramanı Oyunu adlı iki proje sunuldu.