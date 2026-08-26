Muğla'da Okul Müdürlerine 'Etkili Okul Yönetimi' Semineri
Muğla'nın Menteşe ilçesinde 24-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'Etkili Okul Yönetimi' semineri devam ediyor. Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene'nin eğitimci olarak yer aldığı seminerde, okul idarecilerinin liderlik ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, semineri ziyaret ederek etkili okul yönetiminin güçlü eğitimin temeli olduğunu vurguladı ve katılımcılara başarılar diledi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde görev yapan okul müdürlerine yönelik düzenlenen "Etkili Okul Yönetimi" semineri devam ediyor.
24-28 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan seminerde; Eski Personel Eğitim ve Daire Başkanı, Eğitim Uzmanı Akif Büyükergene eğitimci olarak yer alıyor. Büyükergene, seminer kapsamında okul idarecilerinin liderlik ve yönetim becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amacıyla bilgi, birikim ve deneyim paylaşımında bulunuyor.
"Etkili okul yönetimi güçlü eğitimin temelidir"
Seminer alanını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitimin yöneticilerin gelişimine sağlayacağı katkıların önemine dikkat çekti. Etkili okul yönetiminin güçlü bir eğitim ortamının en temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Çay, seminer programına katılım gösteren tüm okul idarecilerine çalışmalarında başarılar diledi.