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Muğla'da LGS heyecanı

Muğla'da LGS heyecanı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde LGS sınavına girecek öğrenciler ve veliler sabahın erken saatlerinde okul bahçelerinde toplandı. Öğrenciler kimlik kontrollerinin ardından sınav salonlarına alınırken, veliler okul dışında heyecanla bekleyişini sürdürüyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler sabahın erken saatlerinde okul bahçelerini doldurdu. Büyük heyecan yaşayan öğrencileri, kapıda bekleyen aileleri teselli etti.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Muğla'da da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı sabahın erken saatlerinde başladı. Menteşe ilçesinde sınava girecekleri okulların önünde toplanan öğrenciler ve veliler, kapıların açılmasını heyecanla bekledi. Sınav binalarına giriş saatinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, görevlilerin yaptığı kimlik ve belge kontrollerinin ardından üst aramasıyla salonlara alındı. Aylardır bu sınava hazırlanan öğrencilerin heyecanlı oldukları gözlemlendi. Okul kapısında çocuklarını uğurlayan veliler ise en az öğrenciler kadar heyecanlıydı. Sınav salonuna girmeden önce çocuklarına sarılarak onlara moral veren aileler sınavın başlamasının ardından okul bahçelerinin dışına çıkarılan velilerin dışarıdaki heyecanlı bekleyişi sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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