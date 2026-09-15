Muğla’da eğitim öğretim yılı planlamaları değerlendirildi

Muğla'da yeni eğitim öğretim yılında yürütülecek çalışmaların değerlendirildiği "Eğitim Öğretim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı", Bakanlık Müfettişi Erhan Soylu ve Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Yeni eğitim öğretim yılına yönelik planlamaların ele alındığı toplantıda, Muğla genelindeki eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Eğitim süreçlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi amacıyla yapılması planlanan çalışmalar toplantının ana gündem maddelerini oluşturdu.

Toplantıda, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda hayata geçirilmesi hedeflenen çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Modelin eğitim öğretim süreçlerine yansıtılması, öğrencilerin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerini destekleyecek çalışmalar üzerinde istişarelerde bulunuldu.

Muğla'daki okullarda yürütülen akademik ve sosyal projelerin de ele alındığı toplantıda, mevcut çalışmaların durumu değerlendirilerek yeni eğitim öğretim döneminde gerçekleştirilecek faaliyetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

Kent genelindeki okulların genel durumunun da değerlendirildiği toplantıda, eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi, öğrencilerin eğitim ortamlarından en üst düzeyde faydalanması ve belirlenen hedeflere ulaşılması için atılacak adımlar görüşüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı