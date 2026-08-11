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Kütahya'da Yaz Kuran Kursu Öğrencilerinden Müftü Açık'a Ziyaret

Kütahya'da Yaz Kuran Kursu Öğrencilerinden Müftü Açık'a Ziyaret
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Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde tam gün devam eden Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ve öğreticileri, İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı ziyaret etti. Müftü Açık, öğrencileri ve öğreticileri tebrik ederek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yanı sıra güzel ahlak ve ibadet konusunda da hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirtti. Ziyaret, sohbetin ardından sona erdi.

Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde tam gün devam eden Yaz Kur'an Kursu öğrencileri ve öğreticileri, Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık'ı ziyaret etti.

Kütahya İl Müftülüğü bünyesinde gerçekleştirilen yaz Kur'an kurslarına katılan öğrenciler, öğreticileriyle birlikte İl Müftüsü Dr. İrfan Açık ile bir araya geldi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü Dr. İrfan Açık, öğrencilerin yaz dönemini Kur'an-ı Kerim ve din eğitimiyle değerlendirmelerinin önemli olduğunu belirterek öğrencileri, ailelerini ve öğreticilerini tebrik etti.

Öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulunan Dr. İrfan Açık, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin yanı sıra güzel ahlak ve ibadet konusunda da hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade ederek, "Kur'an-ı Kerim'i kalbinize nakşedin. Ömrünüz Kur'an, ahlakınız Kur'an olsun. Namazlarınızı ihmal etmeyin. Rabbim ilminizi ve irfanınızı artırsın." sözleriyle hitap etti.

Ziyaret, öğrenciler ve öğreticilerle gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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