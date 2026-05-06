Müdür Yılmaz, Bitlisli öğrencileri ağırladı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, "Evliya Çelebi Öğrenci Değişim Programı" kapsamında Kütahya'ya gelen Bitlisli öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen program çerçevesinde, Bitlis Şehit Kemal Dursun Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Maarif Salonu'nda kabul edildi. Kütahya İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada öğrencilerle samimi bir sohbet gerçekleştirildi.

Ziyaret sırasında öğrencilere eğitim ve hayat yolculuklarına dair önemli tavsiyelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, bu tür programların yalnızca turistik bir gezi değil; kültür ve medeniyeti tanıma açısından önemli birer kazanım olduğuna dikkat çekti. Gençlere sosyal medyanın yüzeyselliğinden uzak durmaları, bol bol okumaları ve edindikleri tecrübeleri yazıya dökmeleri yönünde tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Akranlarınızın önüne geçmek ve hayatta kalıcı bir iz bırakmak için sadece bilgi sahibi olmak yetmez; bilgiye yön verecek hikmete ve olayları derinliğiyle kavrayacak irfana da sahip olmalısınız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
