MSKÜ Tıp Fakültesi'nde 187 genç hekim şifa dağıtmak için yola çıktı

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezuniyet belgelerini alırken, törende toplam 187 genç hekim meslek hayatına ilk adımı attı.

Bu yıl Tıp Fakültesi'nden mezun olan 187 öğrencinin 37'si İngilizce, 150'si ise Türkçe Tıp programından mezun oldu. Büyük bir rekabetin yaşandığı dönemde, Türkçe Tıp Programı birincisi Dr. Sertaç Sönmez olurken, İngilizce Tıp Programı birinciliğini ise Dr. Ali Buğra Kara göğüsledi. Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren MSKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Süleyman Cüneyt Karakuş, salondaki konukları selamlayarak başladığı konuşmasında, bugünün sadece bir başarı kutlaması olmadığını, uykusuz gecelerin ve büyük fedakarlıkların ödüllendirildiği çok özel bir an olduğunu vurguladı.

"Aileler, bu gurur en çok sizin hakkınız"

Konuşmasında ilk olarak mezunların ailelerine seslenen Prof. Dr. Karakuş; "Bugün karşınızda duranlar sadece sizin evlatlarınız değil, onlar artık bu ülkenin, bu insanlığın sığınacağı limanlar, şifa dağıtan elleridir. Onları ilmek ilmek işleyen, dualarıyla ayağa kaldıran, kimi zaman kilometrelerce uzakta özlemle bekleyen, kimi zaman bir telefonun ucunda moral olan siz gizli kahramanları tüm kalbimle selamlıyorum. Bu gurur en çok sizin hakkınız" dedi.

"İyi eğitimler tesadüfen yetişmez, iyi hocaların ellerinde yetişmez"

Tıp Fakültesi öğretim üyelerine de emekleri için teşekkür eden Dekan Karakuş, hekim yetiştirmenin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını belirterek, "Sizler yıllar boyunca sadece tıp anlatmadınız; deneyiminizi, sabrınızı, emeğinizi ve mesleki duruşunuzu öğrencilerimize miras bıraktınız. Polikliniklerde, laboratuvarlarda, servislerde hep onların yanında oldunuz. İyi eğitimler tesadüfen yetişmez, iyi hocaların ellerinde yetişir" dedi.

"Atatürk'ün güvendiği Türk hekimleri olacaksınız"

Konuşmasının son bölümünde genç hekimlere olan inancını dile getiren Dekan Karakuş, "Sizlerin sadece iyi birer doktor değil; iyi birer insan, güçlü birer vicdan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz' sözüyle işaret ettiği o değerli hekimler olacağınıza inancım tamdır. Beyaz önlükleriniz daima temiz kalsın, yalnızca lekesizliğiyle değil, onuruyla da" diyerek mezunları uğurladı.

Prof. Dr. Karakuş konuşmasını, fakülteye ve mezuniyet törenine desteklerini esirgemeyen MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar başta olmak üzere, üniversite yönetimine, daire başkanlıklarına, Sosyal Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu üyelerine, dekan yardımcılarına ve tüm idari personele teşekkür ederek sonlandırdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı