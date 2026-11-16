Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

MSKÜ teknoloji takımları projelerini Milli Teknoloji Atölyesi'nde tanıttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSKÜ teknoloji takımları projelerini Milli Teknoloji Atölyesi'nde tanıttı
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MSKÜ teknoloji takımları, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi'nde düzenlenen etkinlikte projelerini tanıttı. Etkinlikte TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Dr. Ercan Polat deneyimlerini paylaştı.

MSKÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü ile Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu Teknoloji Kulüpler Birliği üyesi MSKÜ Mühendislik Atölyesi Topluluğu iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Araştırma Laboratuvarları Merkezi ve Milli Teknoloji Atölyesi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Genel Sekreter Prof. Dr. Mehmet Avcı, Muğla Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Munise İlkay Saraç, GEKA Muğla Yatırım Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehmet Sert, MSKÜ Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Yasemin Özdem Yılmaz, T3 Vakfı Muğla İl Sorumlusu ve TEKNOFEST Muğla İl Koordinatörü Tuğba Evci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, sanayi temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Etkinlik kapsamında üniversitenin teknoloji takımları, farklı alanlarda geliştirdikleri projeleri kurdukları stantlarda tanıttı.

İnsansız deniz araçlarından su altı roketlerine, insansız su altı sistemlerinden yapay zeka destekli sağlık çözümlerine, havacılık teknolojilerinden maden teknolojilerine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan projeler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Turgutreis, Balcı, Aeroshield, Nautılus, DeepDiagnosis, Aksa Technology, Firuze, HawkRender, MSKU Racing, Elektromıknatıslı Daralan Oluk (EDO) ve Feraset takımları; insansız deniz araçları, su altı roketleri, Çelik Kubbe hava savunma sistemleri, sağlıkta yapay zeka, havacılıkta yapay zeka, Formula Student, maden teknolojileri ve yapay zeka dil ajanları alanlarındaki çalışmalarını ziyaretçilere anlattı.

Yarışma Sürecindeki Deneyimler Paylaşıldı

Programda ayrıca TEKNOFEST 2026 Maden Teknolojileri Yarışması'nda Türkiye dördüncülüğü elde eden Araştırma Görevlisi Dr. Ercan Polat ile bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide yarışma sürecindeki deneyimler, proje geliştirme aşamaları ve fikirlerin somut ürünlere dönüştürülmesi süreci ele alındı.

Etkinlikte, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde ve Türkiye Bilim Teknik ve Araştırma Kurumu öncülüğünde MSKÜ bünyesinde kurulan Milli Teknoloji Atölyesi de tanıtıldı. Katılımcılara atölyenin sunduğu imkanlar, kullanım alanları ve burada gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerin teknoloji alanındaki fikirlerini projelere ve yarışma başarılarına dönüştürmelerine katkı sunmayı amaçlayan etkinlik, üniversitede yürütülen teknoloji odaklı çalışmaların paylaşılması ve yeni iş birliklerinin geliştirilmesi açısından önemli bir buluşma oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Sürücülerin korkulu rüyası! Buradan geçerken nefesler tutuluyor

66 yıldır aynı korku
Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Dünyaya rahat yok! Gece yarısı paylaştığı görüntü tedirgin etti
Avustralya'da kasten arabayla ezilen milletvekilinin iki bacağı kesildi

Aracıyla bilerek ezdi! Kadın vekilin iki bacağı kesildi
Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden 113 parça uyuşturucu çıktı

Röntgen ve tomografi ele verdi! Midelerinden çıkanlar hayrete düşürdü
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üst komşusunun TikTok hesabını buldu, duyduğu seslerin sırrı çözüldü

Dua edin, bu adam üst komşunuz değil!
'Patronların Patronu' hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu

"Patronların Patronu" hayatını kaybetti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi

Ailenin fark ettiği küçük delik büyük skandalı ortaya çıkardı
İYİ Parti'de Muşspor depremi! İl teşkilatı topluca istifa etti

İl teşkilatının tamamı istifa etti! Arkasındaki neden belli oldu
19 köpeğe aldırış etmedi, her gece bahçeye girip kedi mamalarını yedi

19 köpeğe rağmen her gece bunu yaptı! Rahatlığına diyecek yok
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik12

Milli Takım yenildi ama o alkışlandı: Olmasaydı...
Banu Alkan'dan sürpriz karar! Artık kendi programı var

Afrodit bombayı patlattı! Her şeyi anlatacak