Haberler

MSKÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı

MSKÜ Fen Fakültesi'nde mezuniyet heyecanı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Törende dereceye giren öğrencilere belgeleri verilirken, geleneksel kep atma seremonisiyle coşkulu anlar yaşandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Fen Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni 15 Haziran Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Törende ilk olarak, fakülte birincisi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Banu Karabulut mezun konuşması yaptı. Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç, mezun öğrencileri tebrik ederek, onların üniversite eğitimleri boyunca kazandıkları bilgi ve deneyimlerle bilim dünyasına ve topluma önemli katkılar sunacaklarına inandığını ifade etti.

Mezuniyet töreninde bölümlerinde dereceye giren öğrencilere, öğretim üyeleri tarafından başarı belgeleri takdim edildi ve bölümler sırayla sahneye davet edilerek, diplomaları verildi. Tören, geleneksel kep atma seremonisiyle son bulurken, mezun öğrenciler yeni hayatına başlayacak olmanın sevincini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz

Takımdaki ortamı anlatırken sesi titredi: Korkudan...
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Dünyanın konuştuğu kaleci rotayı kadınlara çevirdi

Bir anda dünya yıldızı oldu, ardından 2 bin kadını...
Mbappe tarihe geçti! Fransa'nın en golcü futbolcusu oldu

Bu adam inanılmaz? İlk yarı durdu ikinci yarı rakibin içinden geçti