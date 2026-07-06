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MSKÜ'de akademik ve idari personel için gurur günü

MSKÜ'de akademik ve idari personel için gurur günü
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, akademik ve idari personele görevde yükselme, teşekkür ve başarı belgelerinin takdim edildiği anlamlı bir tören düzenledi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), akademik ve idari personelin mesleki gelişimlerini taçlandıran anlamlı bir törene ev sahipliği yaptı.

Akademik ve İdari Personel Görevde Yükselme Belge Takdim Töreni, üniversite yönetimi, akademik ve idari personelin katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Programda, akademik unvan almaya hak kazanan öğretim elemanlarına, görevde yükselme sürecini başarıyla tamamlayan idari personele, emekliliğe ayrılan, MSKÜ'de 30 yılı aşkın süredir çalışan ve iç kontrol sisteminde başarı elde eden personele teşekkür belgeleri takdim edildi.

MSKÜ'nün gelişimine farklı şekillerde katkı sunan personeli tebrik eden MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, üniversitenin gelişiminde akademik ve idari personelin özverili çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

Akademik başarının ve kurumsal gelişimin, güçlü bir ekip çalışmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Kaçar, personelin gösterdiği gayretin üniversitenin geleceğine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından görevde yükselmeye hak kazanan akademik ve idari personele başarı belgeleri üniversite yönetimi tarafından verildi. Katılımcılar, gurur dolu bir gün yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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