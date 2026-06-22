Minik Tuna'nın bayrak mücadelesine babasından duygusal dokunuş

Elazığ'da eğitim veren Salim Hazardağlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte sahne alan 1. sınıf öğrencisi Tuna Sözeyataroğlu, sergilediği performansla programa damga vurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği zeybek oyununu oynamak üzere sahneye çıkan ve son olarak Türk bayrağını cebinden çıkarmakta zorlanan Tuna'nın yardımına babası koştu. Salondakiler minik öğrenciyi hep birlikte alkışlarken annesi ise gözyaşlarını tutamadı.

Elazığ'da eğitim veren Salim Hazardağlı İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte sahne alan 1. sınıf öğrencisi Tuna Sözeyataroğlu, sergilediği performansla programa damga vurdu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği zeybek oyununu oynamak üzere sahneye çıkan Tuna'nın performansı sırasında, salonda bulunan annesi gözyaşlarını tutamadı. Gösterinin final bölümünde koreografi gereği cebinden Türk bayrağı çıkarmaya çalışan ancak başarılı olamayan küçük Tuna'nın yardımına, seyirciler arasında bulunan babası yetişti. Oğlunun sahnede zorlandığını gören baba, oturduğu yerden hızla sahneye çıkarak Tuna'nın cebindeki Türk bayrağını çıkardı ve açmasına yardım ederek gösteriyi gururla tamamlamasını sağladı. Babanın bu ani ve duygusal müdahalesi, salondaki veliler ve öğretmenler tarafından uzun süre alkışlandı. Duygu dolu anların yaşandığı bu etkinlik, Okulda Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve Başarıyı Artırma (OTİS) projesi kapsamında yürütülen "Salim Hazardağlı İlkokulu İstiklal Marşı'nın 10 Kıtasını Ezbere Okuyor" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi. Çalışma doğrultusunda, okulda eğitim gören tam 368 öğrencinin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasının tamamını ezberlediği noter huzurunda tespit edilerek kayıt altına alındı. Türkiye'de ilk kez bir eğitim kurumunun, öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı ezberleme başarısını noter tespitiyle resmiyete döktüğü bu programda konuşmalar da sırasıyla gerçekleştirildi.

Programın ardından duygularını paylaşan ve kürsüde ilk konuşmayı gerçekleştiren 1. sınıf öğrencisi Tuna Sözeyataroğlu, sahnede yaşadığı heyecanı ve babasının desteğiyle bayrağı açtığı andaki gururu dile getirerek arkadaşları adına mutlu olduğunu ifade etti.

Çocuklara ilk öğretilen değerlerin önemine dikkat çeken Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Berat Şahin, "Çocuklarımıza konuşmaya başladıklarında ilk öğrettiğimiz iki temel değer var. Biri milli değerimiz, biri manevi değerimiz. İlk başta kelime-i şehadetle İstiklal Marşı'mızı öğretiyoruz. Çünkü bu ülkenin birliği, beraberliği bu iki temel değer üzerinde kuruldu. Bu okulumuzdaki her öğrencimiz 'Korkma' diyerek başlayan bu milletin kutsal değeri olan İstiklal Marşımız hafızalarına kazırlar. Ancak sadece bunu ezberlemekle iş bitmiyor. Özellikle değerlerimizi, kültürlerimizi, inançlarımızı, kutsallarımızı el üstünde tutmamız gerekiyor. Bu İstiklal Marşımızı ezberleyen gençlerimiz inşallah bu minvalde yarının mühendisleri, yarının bilim adamları olarak kanatları, ruh kuşları, vücutları, kızıl elmaları üreten bilim adamları olarak sahnede olacak" dedi.

Projenin arka planını ve amacını anlatan okul müdürü Cengiz Batmaz ise, "Salonumuz çok küçük ama yüreğimiz çok büyük. Bu ilke nereden başladı diye düşünürsek, her okul İstiklal Marşı'nı ezberliyor. Bu bizim asli görevimiz, öğrencilerimiz olarak, eğitim sistemimiz olarak. Ama biz Türkiye'de bir ilk yapmaya çalıştık. Salim Hazardağlı İlkokulu İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını ezbere okuyor. İyi bir proje başlattık. Bu projemiz OTİS kapsamında Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projesi içine yerleştirerek bu çalışmayı başlattık. Bu çalışmamız aslında 1 yıllık bir çalışma değil. Geçen yıldan beri devamlı çalıştığımız ama bu yıl artık ürünlerini aldığımız bir çalışma oldu" şeklinde konuştu.

Toplamda 368 öğrencinin 10 kıtayı eksiksiz şekilde ezberlediğini müşahede eden noter heyeti, bu durumu resmi evrakla kayıt altına aldı. Alınan noter tasdikli belgenin okulun arşivinde ve müzesinde tarihi bir vesika olarak sergileneceği öğrenildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı