Minik öğrencilerin büyük heyecanı

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Diyarbakır'da öğrenciler yeniden okul sıralarına kavuştu. Kayapınar'daki Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulunda yeni dönemin ilk gününde özellikle minik öğrencilerin yaşadığı heyecan dikkat çekti.

Diyarbakır'da uzun yaz tatilinin ardından okullar yeniden öğrencilerle buluştu. Kent genelinde ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelirken, okul bahçelerinde de hareketli anlar yaşandı. Kayapınar ilçesinde bulunan Hantepe Eğitim Şehitleri İlkokulu da yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerini karşıladı. Sabah saatlerinde okula gelen çocukların heyecanı yüzlerine yansırken, bazı öğrenciler için yeni eğitim dönemi okul hayatındaki ilk adım oldu.

Okul Müdürü Osman Aydın, ilk ders zili çalmadan önce öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere yeni eğitim yılında başarı dileklerini ileten Aydın, okulun ilk gününde çocukların heyecanına ortak oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı