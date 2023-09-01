Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıttı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı. Bakanlık, 2003'ten bu yana ücretsiz ders kitabı dağıtımının yanı sıra yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 2 ve 12. sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla birlikte toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımı tamamlandı.

192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için hazırlanan 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynak okullara dağıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 2003'te başlayan ders kitaplarının ücretsiz dağıtımının yanı sıra; 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren yardımcı kaynakları da öğrencilere ücretsiz vermeye başladı. 11 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bakanlık tarafından hazırlanan kitaplar okullara gönderildi. Çankaya ilçesindeki Ayten-Şaban Diri İlkokulu'nda ders kitapları ve kaynak kitaplar sıralara yerleştirildi. Bakanlıktan alınan bilgiye göre; öğrencilere 2003'ten 2022'e kadar 3 milyar 946 milyon ders kitabı dağıtıldı. 2023-2024 eğitim öğretim yılında da 2 ve 12'nci sınıf arasındaki öğrenciler için hazırlanan yardımcı kaynaklarla beraber; toplam 418 çeşit, 192 milyon ders kitabı ve yardımcı kaynağın dağıtımı tamamlandı.