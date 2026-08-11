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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak'ta 81 İlin Müdürüyle Eğitim Zirvesine Katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şırnak'ta 81 İlin Müdürüyle Eğitim Zirvesine Katıldı
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81 ilin milli eğitim müdürlerinin katılacağı toplantıya başkanlık etmek üzere Şırnak’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şerafettin Elçi Havalimanı’nda törenle karşılandı.

81 ilin milli eğitim müdürlerinin katılacağı toplantıya başkanlık etmek üzere Şırnak'a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şerafettin Elçi Havalimanı'nda törenle karşılandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bir dizi programa katılmak ve eğitim yatırımlarını değerlendirmek amacıyla Şırnak'a geldi. Bakan Tekin'i taşıyan uçak Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yaptı. Bakan Tekin; Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ve il protokolü tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından kentteki temaslarına başlayan Bakan Tekin'in, Şırnak'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan dev eğitim zirvesine başkanlık edeceği bildirildi.

81 ilin milli eğitim müdürleri Şırnak'ta buluşuyor

Şırnak'ta gerçekleştirilecek program kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığında 81 ilin milli eğitim müdürünün katılımıyla kapsamlı bir değerlendirme toplantısı yapılacak. Türkiye genelindeki eğitim politikalarının ve illerdeki son durumun ele alınacağı toplantının, kentin eğitim altyapısı ve geleceği açısından önemli kararlara vesile olması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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