Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Öğretmenlere Yönelik Şiddeti Kınadı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından son dönemde öğretmenlere yönelik gerçekleşen şiddet olaylarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Tekin, 'Kıymetli öğretmenlerimiz' başlıklı açıklamasında şöyle dedi:

"Son dönemlerde değerli meslektaşlarımıza yönelik şiddet olaylarından derin bir üzüntüyle haberdar oluyoruz. Ülkemizin aydınlık yarınları için özveriyle çalışan öğretmenlerimize yönelik bu olayları, milletimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Şiddetin failleri hakkında idari soruşturmaları ivedilikle başlatarak hassasiyetle sürdürdüğümüzü ve adli makamlara intikal eden süreçlerin de takipçisi olduğumuzu tüm maarif camiasına ve vatandaşlarımıza bir kez daha duyurmak isterim. Şiddet olgusunun, asla taviz veremeyeceğimiz ve tasvip edemeyeceğimiz bir temelde, kimden ve kime yönelik uygulandığından bağımsız olarak vicdani, ahlaki, idari ve adli bir suç unsuru oluşturduğu kanaatindeyiz. Bu doğrultuda her türlü şiddet olgusunun önlenmesi ve faillerin hem adli hem idari süreçlerde kamuoyu vicdanını teskin edecek şekilde cezalandırılması için gerekli tüm yasal tedbirlerin alınmasında büyük bir titizlikle çalıştığımızı vurgulamak gerekir. Devletimiz; müsterih, huzurlu ve güvenli bir ortam teşkil ederek sizlere emanet edilen öğrencilerimize özverili şekilde eğitim verebilmenizin teminatı olarak her zaman yanınızdadır. Bu üzücü olaylar sebebiyle maarifimizin her bir üyesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."