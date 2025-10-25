Milli Eğitim Bakanı Tekin, 'Evliya Çelebi'nin İzinde' Sergisini ve Rami Bilim Şenliği'ni Ziyaret Etti

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen ' Evliya Çelebi'nin İzinde' sergisini ve '3'üncü Rami Bilim Şenliği'ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kadıköy Bostancı ve Tuzla Halk Eğitimi Merkezleri iş birliğiyle Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen ' Evliya Çelebi'nin İzinde' projesi kapsamında hazırlanan eserlerin yer aldığı sergiyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Rami Kütüphanesi'nin ev sahipliğinde açılan sergide, Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nden ilham alınarak hazırlanan yaklaşık 50 eser yer alıyor. Çalışmalar, Evliya Çelebi'nin gezdiği coğrafyaları kültürel ve tarihi yönleriyle resmeden kursiyerlerin üretimlerinden oluşuyor. Proje kapsamında altı rota belirlenirken bu yıl ilk rota olan Trakya, Rumeli ve Balkanlar güzergahına ait eserler sergileniyor. İlerleyen dönemlerde Karadeniz, Kafkaslar ve Orta Doğu gibi farklı bölgeleri konu alan yeni koleksiyonların da hazırlanması planlanıyor. Ziyarette hikaye anlatıcısı öğretmen Ümmühan Akbaş, Evliya Çelebi'nin yaşamı, gezileri ve kendine varış yolculuğunu anlattı.

Bakan Tekin, sergi ziyaretinin ardından Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen '3'üncü Rami Bilim Şenliği'ni ziyaret etti. 'Yeryüzünden Gökyüzüne İstanbul' temasıyla düzenlenen şenlik; öğrenci, öğretmen, araştırmacı ve bilim meraklılarını bir araya getirdi. Kütüphanelerin bilgi üretimi ve paylaşımındaki rolünü vurgulayan etkinlik, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), Arnavutköy, Gaziosmanpaşa, Esenler ve Sultangazi Bilim Merkezleri ile çeşitli kurumların iş birliğiyle gerçekleşti.

'ÇOK GÜZEL BİR ÖRNEK OLMUŞ'

Burada konuşan Bakan Tekin, "Biz okullardaki öğrencilerimizin çağdaş ve teknolojik gelişmelere adapte olmalarını, bunları insanlığın iyiliği için kullanabilmelerini arzu ediyoruz. Hem teknolojik gelişmeleri eğitim öğretim sistemine adapte etmek hem de bunu insanlığın iyiliği için kullanabilmeyi çocuklarımızın bilmesini istiyoruz. Bu anlamda Rami Bilim Şenliği çok güzel bir örnek olmuş, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Sloganınızı da çok beğendik; 'İyiliğin Mucitleri'. Tam benim istediğim şey, bu zaten. Teknolojik gelişmelerin tamamı tüm insanlığın temel hak ve hürriyetleri için, adaleti için, iyiliği için olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.