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Milletvekili Aldatmaz’dan eğitim değerlendirmesi

Milletvekili Aldatmaz’dan eğitim değerlendirmesi
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AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye’nin ortaya koyduğu yükselişe dikkat çekerek, eğitim alanında atılan adımların uluslararası ölçekte karşılık bulmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, PISA 2025 sonuçlarında Türkiye'nin ortaya koyduğu yükselişe dikkat çekerek, eğitim alanında atılan adımların uluslararası ölçekte karşılık bulmasının gurur verici olduğunu ifade etti.

PISA 2022 ile PISA 2025 sonuçları karşılaştırıldığında Türkiye ; katılımcı ülkeler arasında fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak yükseldi. Üç branşta toplam aritmetik ortalamasında Türkiye'nin 476 puana ulaştığı görülüyor. Milletvekili Aldatmaz değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

" Türkiye'mizin eğitimde elde ettiği bu yükseliş, geleceğimiz adına son derece kıymetlidir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güçlü bir eğitimle yarınlara hazırlanması için yapılan yatırımların sonuçlarını uluslararası göstergelerde de görmek bizleri gururlandırıyor. Milletimizin bize yüklediği sorumlulukla; Bartın'ımızdaki evlatlarımız başta olmak üzere tüm gençlerimizin daha nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı eğitimde, bilimde ve teknolojide güçlü nesillerimizle birlikte inşa edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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