MEÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Şahbaz, Aşçılık Hayalini Gerçekleştirdi

MERSİN Üniversitesi (MEÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Şahbaz, aşçılık hayalini gerçekleştirmek için girdiği aynı üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'nü birincilikle bitirdi. En büyük hedefini gerçekleştirdiğini dile getiren Prof. Dr. Şahbaz, "Hayalim Osmanlı mutfak kültürünü modern mutfak kültürüyle harmanlayıp bir restoran açmak" dedi.

MEÜ Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Kemal Şahbaz, aşçılık hayalini gerçekleştirmek için 2019'da üniversite sınavına girdi. Aynı üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü'ne girmeye hak kazanan Prof. Dr. Şahbaz, başarılı geçen eğitim hayatının ardından fakülteyi de birincilikle bitirdi. Gastronomiye geçmişten beri ilgisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Şahbaz, "Yemek pişirmeyi, bir şeyler yedirmeyi seven birisiyim. Genlerden gelen bir özellik olduğunu düşünüyorum, bu sevginin. Babaannem, halalarım köylerde hep aşçıymış. Dolayısıyla geçmişten gelen bir el lezzettim olduğuna inanıyorum. Bunu biraz daha modern hale getirip, akademik olarak da aşçılıkla uğraşmak istedim" dedi.

"Gastronomi bölümü başlı başına bir trend oldu. Özellikle televizyonda yayınlanan yemek programlarıyla birlikte bir cazibe merkezi oldu. Bölümü herkese tavsiye ediyorum. Zevkli, eğlenceli bir bölüm. Hem yapıyorsunuz hem de yiyorsunuz. Final ödevinizi yediğiniz bir bölüm. Hayalim, Osmanlı mutfak kültürünü modern mutfak kültürüyle harmanlayıp bir restoran açmak. Emekli olduktan sonraki hedefim bu. Kendini sürekli yenileyen, bütün ürünlerin organik olarak tedarik edildiği bir mekanda, Osmanlı mutfak kültürünün reçetelerini modern mutfak kültürüyle harmanlayıp şimdilik Mersin halkının hizmetine sunan bir fine dining restoran açmak istiyorum."