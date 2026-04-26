Mesleki tecrübelerini aday öğretmenlerle paylaştı

Milli Eğitim Akademisi Sivas Eğitim ve Uygulama Merkezi tarafından aday öğretmenlere yönelik "Akademi'de Kültür ve Sanat Uygulamaları, Tecrübe Paylaşımı" programı düzenlendi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen programa İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan ile aday öğretmenler katıldı.

Programda konuşan Erdoğan, öğretmenlik mesleğinin yalnızca akademik bilgi aktarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda kültür ve sanatla beslenen çok yönlü bir gelişim süreci olduğunu vurguladı.

Okul öncesi eğitimin önemine değinen Erdoğan, bu dönemin çocukların bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerinin temellerinin atıldığı en kritik evre olduğunu ifade etti. Okul öncesi eğitimin, çocukların öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirmelerinde belirleyici rol oynadığını belirten Erdoğan, erken yaşta kazanılan alışkanlıkların ve değerlerin bireyin tüm yaşamını şekillendirdiğini dile getirdi. Bu süreçte öğretmenlerin rehberlik rolünün büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, okul öncesi öğretmenlerinin yalnızca bilgi aktaran değil çocukların merak duygusunu besleyen, keşfetmeye yönlendiren ve bireysel farklılıklarını gözeterek gelişimlerini destekleyen bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ifade etti.

Meslek hayatı boyunca edindiği tecrübeleri aktaran Erdoğan, öğretmenlik mesleğinin sorumluluklarına dikkat çekti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı