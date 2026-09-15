Mesleki eğitime yeni başlayan öğrenciler sektörle buluştu

Eskişehir'de meslek liselerine yeni başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerine yönelik sektör temsilcilerinin katılımıyla söyleşi programları gerçekleştirildi.

Eskişehir'de yaklaşık 147 bin 292 öğrenci ve 12 bin 354 öğretmen için yeni eğitim-öğretim yılı bu hafta başladı. Bu kapsamda, meslek liselerine yeni başlayan 9'uncu sınıf öğrencilerimizin okula uyum süreçlerini desteklemek, mesleki eğitim alanlarını yakından tanımalarını sağlamak ve okul aidiyetlerini güçlendirmek amacıyla sektör temsilcilerinin katılımıyla söyleşi programları yapıldı. Öğrenciler sektörün beklentileri, mesleki gelişim ve kariyer fırsatları hakkında bilgi edinirken, sektör temsilcileri de deneyimlerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilerimizle paylaştı. Gerçekleştirilen buluşmalarla öğrencilerimizin mesleki eğitime yönelik farkındalıklarının artırılması ve okul-sektör iş birliğinin güçlendirilmesi hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı