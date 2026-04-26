Mesleki eğitim protokolü imzalandı

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile İşletmede Mesleki Eğitim Protokolü imzaladı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda imzalanan protokolü Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu adına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO adına Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık imzaladı. Protokol; Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin İşletmede Mesleki Eğitim Dersi kapsamında uygulamalı eğitimini Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirmesine yönelik iş birliği ve genel esasları kapsıyor.

Rektör Nedim Sözbir, protokolün sektörün ihtiyaçlarına yönelik insan gücü yetiştirilmesi noktasında önemli katkıları olacağını belirterek iş birliğinin hayırlı olmasını temenni etti. - DÜZCE

