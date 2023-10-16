Merzifon'da öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, Merzifon Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde, deprem ve diğer afetlerle ilgili tedbirler ve doğru davranış şekilleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, Merzifon Belediyesi'nin yeni kentsel arama kurtarma aracı tanıtıldı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde öğretmen ve öğrencilere afet farkındalık eğitimi verildi.

Merzifon Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü tarafından Fen Lisesi'nde düzenlenen eğitimde başta deprem olmak üzere afetlerle ilgili alınacak tedbirler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Merzifon Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Müdürü Yetkin Aydıner tarafından verilen eğitimde, afet ve acil durumlara hazırlık, afetlerin oluşu ve etkileri, afet sırasında doğru davranış şekilleri, bulunulan ortamlardaki risklerin önlenmesi, afet sonrası yaşanacaklarla ilgili bilgi aktarıldı.

Eğitimlerin afet zararlarının en aza indirilmesi ve tedbirlerin artırılmasında çok büyük fayda sağlayacağına işaret eden Aydıner, tüm bireylere afet farkındalık eğitimi vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Eğitimin ardından öğretmen ve öğrencilere Merzifon Belediyesi araç filosuna kazandırılan doğal afetlerde daha hızlı ve etkili bir şekilde müdahale yapmak için dizayn edilen tam donanımlı kentsel arama kurtarma aracının tanıtımı yapıldı.