Merve Özbey Hayrabolu Ayçiçeği Festivali'nde Konser Verdi

Hayrabolu Belediyesi tarafından düzenlenen festival kapsamında şarkıcı Merve Özbey, hayranlarıyla buluştu ve konser verdi. Belediye Başkanı Osman İnan, konser sonrası Özbey'e plaket ve çiçek takdim etti. Konseri AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da izledi.