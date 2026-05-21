Mesleki eğitimde dijital dönüşüm hamlesi

Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, Erasmus+ kapsamında düzenlenen 'Mesleki ve Teknik Eğitimde Dijital Dönüşüm ve Endüstri 4.0' konulu eğitim faaliyetlerine katıldı. Romanyalı uzman tarafından öğretmenlere uygulamalı eğitimler verildi.

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı tarafından desteklenen proje çerçevesinde gerçekleştirilen eğitim programı, Toroslar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlendi. Eğitimlerde, Romanya'dan davet edilen Mekatronik, Robotik ve Endüstriyel Otomasyon Uzmanı Fekete Francisc-Ioan tarafından öğretmenlere uygulamalı ve teorik eğitimler verildi.

Program kapsamında Endüstri 4.0'ın temel kavramları, dijital dönüşüm süreçleri, PLC ve otomasyon sistemleri, yapay zeka uygulamaları, akıllı enerji sistemleri ile robotik ve dijital üretim teknolojileri gibi birçok konu ele alındı.

Eğitim faaliyetlerini yerinde inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci, öğretmenlerle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Mesleki ve teknik eğitimde dijital dönüşümün önemine dikkat çeken Özdemirci, uluslararası iş birliklerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine ve eğitim süreçlerinin niteliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
