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Mersin’de kırtasiyelere sıkı denetim

Mersin’de kırtasiyelere sıkı denetim
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Mersin’de ekipler, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı.

Mersin'de ekipler, yeni eğitim öğretim dönemi dolayısıyla kırtasiye ürünlerini mercek altına aldı. Denetimlerde ürünlerin fiyat etiketleri ile kasa fiyatlarının uyumu başta olmak üzere çeşitli kontroller gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı koordinesinde birçok ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kırtasiye denetimleri Mersin'de de yapıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, özellikle yeni eğitim öğretim dönemiyle birlikte talebin arttığı kırtasiye ürünleri incelendi.

Ekipler iş yerlerinde satışa sunulan kalem, defter, silgi, boya ve benzeri okul ihtiyaçlarının fiyat etiketlerini tek tek kontrol etti. Ürünlerin etiket fiyatları ile kasadaki satış fiyatlarının uyumlu olup olmadığı incelenirken, tüketicilerin doğru ve eksiksiz bilgilendirilmesine yönelik kontroller de gerçekleştirildi.

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, 81 ilde eş zamanlı olarak denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Bakanımızın talimatları doğrultusunda okulların açılmasına az bir süre kala kırtasiyelere yönelik denetimler artırılmış olup Türkiye'nin 81 ilinde kırtasiyelere yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirilmektedir" dedi.

Denetimlerde özellikle fahiş fiyat artışları ve ürünlerin etiketlerine yönelik kontroller gerçekleştirildiğini ifade eden Sümer, "Çocuklarımızın okulların açılması öncesinde ve okullar açıldığında sorun yaşamaması adına denetimlerimizi düzenli olarak devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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