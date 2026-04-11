Mersin'de gençler umre ödüllü bilgi yarışmasında buluştu

Mersin'in Anamur ilçesinde lise ve üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen 'Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması' yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yarışma, Şehit Yüksel Alçın Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde yapıldı. Türkiye genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınavın Anamur ayağına yaklaşık 230 öğrenci katıldı. Lise öğrencileri saat 11.00'de, üniversite öğrencileri ise saat 14.30'da oturumlara girerek bilgi ve birikimlerini ortaya koydu.

Bu yıl 'Doğumunun 1500. Yılında Alemlere Rahmet Hz. Muhammed (s.a.s)' temasıyla düzenlenen yarışmada, lise öğrencileri 'Hatemü'l Enbiya Hz. Muhammed ve Hayatı', üniversite öğrencileri ise 'Hadislerle İslam' eserinin 6 ve 7. ciltlerinden sorumlu tutuldu.

Sınav öncesinde öğrencilerle bir araya gelen Anamur İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, yarışmanın yalnızca ödül odaklı olmadığını belirterek, "Gençlerimizi sahih dini bilgi, ilim ve güzel ahlak ile buluşturmak en temel hedefimizdir. Bu yarışma kaybedeni olmayan bir yarışmadır. Gençlerimiz Hz. Peygamber'i tanıdıkça seviyor, sevdikçe de hayatlarına rehber ediniyor. Rabbim, O'nun ahlakı ile ahlaklanan nesillerin sayısını artırsın" dedi.

Yarışma sonucunda Türkiye genelinde dereceye giren ilk 150 lise ve ilk 100 üniversite öğrencisi Umre ile ödüllendirilecek. Ayrıca Mersin İl Müftülüğü tarafından dereceye giren öğrencilere ek ödüller verilecek. Bu kapsamda Anamur'dan dereceye giren 3 öğrencinin Umre ile ödüllendirileceği bildirildi.

Sınav sonrası değerlendirmelerde bulunan İlçe Müftülüğü Gençlik ve Manevi Koordinatörü İbrahim Sağır ise yarışmanın yoğun ilgi gördüğünü belirterek, katılan öğrencilere yönelik ilerleyen tarihlerde sosyal etkinlik ve piknik programı düzenleneceğini ifade etti.

Yarışma sonuçlarının 30 ila 45 gün içerisinde açıklanacağı ve adayların sonuçlara resmi internet adresi üzerinden ulaşabileceği bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
