Merkezefendi Belediyesi Öğrenim Yardımı Başvuruları Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim yardımına başvurular 16 Ağustos Çarşamba günü başlıyor. Başvurular, 1 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek.

Merkezefendi Belediyesi'nin ortaokul ve lise dengi devlet okullarında eğitim alan 4 bin öğrenciye sağlayacağı öğrenim yardımına başvurular 16 Ağustos Çarşamba günü başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından her sene düzenli olarak ortaokul ve lise dengi devlet okullarında 5. ile 12. sınıflar arasında öğrenim gören öğrencilere sağlanan öğrenim yardımı başvuruları, bu yıl 16 Ağustos Çarşamba günü başlayıp 1 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek. Öğrenim yardımına başvurular https://www.merkezefendi.bel.tr web sitesinden veya 444 8 662 numaralı çağrı merkezi üzerinden yapılacak.

12 MİLYON 800 BİN TL'LİK DESTEK

Nüfusa oranla en çok öğrenim yardımı veren belediye konumunda bulunan Merkezefendi Belediyesi tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı içerisinde 4 bin öğrenciye 8 ay boyunca toplamda 12 milyon 800 bin TL destekte bulunulacak.