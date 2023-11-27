Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, öğretmenlerle buluştu

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye'de görev yapan öğretmenlerle buluştu. Başkan Doğan, öğretmenlerin eğitim anlamında büyük öneme sahip olduklarını belirterek, öğretmenlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Belediye'de görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Merkezefendi Belediyesi'nde görev yapan öğretmenler için program düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programa, Denizli İl Milli Eğitim Şube Müdürü Yavuz Çağlar, Merkezefendi Halk Eğitim Müdürü Harun Maden, Merkezefendi Belediyesi bünyesinde görev yapan çok sayıda öğretmen ve birim müdürleri katılım sağladı.

Merkezefendi Belediyesi'nin tesislerinde görev yapan öğretmenler için özel kutlama programında öğretmenlerle bir araya gelen Başkan Doğan, etkinliğe katılan tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı.

"ÖĞRETMENLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Öğretmenlerin eğitim anlamında büyük öneme sahip olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan,"Belediyemiz bünyesinde görev yapan öğretmenlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda; çağdaş, üreten ve düşünen bireyler yetiştirmek için özveriyle çalışan değerli öğretmenlerimizin her zaman yanındayız. Öğretmenler, genç zihinlere ilham veren, hepimizin yolunu bilgiyle aydınlatan rehberlerdir. Bu kutsal görevi yerine getiren her bir öğretmenimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyor, sevgiyle selamlıyorum" diye konuştu.