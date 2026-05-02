Menteşe'de geleceğin hitabet ustaları yarıştı

Menteşe'de geleceğin hitabet ustaları yarıştı
Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin fikir dünyasına ışık tutan "Türkiye Münazara Yarışması Menteşe İlçe Finali"ne ev sahipliği yaptı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde yer alan Uluslararası Gençlik Merkezi, gençlerin fikir dünyasına ışık tutan "Türkiye Münazara Yarışması Menteşe İlçe Finali"ne ev sahipliği yaptı. Gençlerin özgüveni ve güçlü argümanlarıyla dikkat çektiği final programı, büyük bir heyecana sahne oldu.

Menteşe'de gençlerin etkili iletişim kurma, analiz yapma ve demokratik tartışma kültürünü benimseme amacıyla düzenlenen münazara yarışması tamamlandı. Uluslararası Gençlik Merkezi tarafından organize edilen etkinlikte, ilçedeki gençler bilgi birikimlerini ve hitabet yeteneklerini sergileme fırsatı buldu.

Yarışmacı takımlar; eleştirel düşünme, hızlı karar verme ve ikna kabiliyeti gibi kriterler üzerinden jüri karşısına çıktı. Takım çalışmasının en güzel örneklerinin sergilendiği finalde, gençlerin güncel konular üzerine geliştirdiği seviyeli tartışma ortamı izleyicilerden tam not aldı. Katılımcılar, savundukları fikirleri güçlü argümanlarla destekleyerek jüri üyelerini etkilemeyi başardı.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, ödül töreninin ardından yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Gençlerin sosyal, kültürel ve akademik gelişimlerine katkı sağlayan bu tür faaliyetler, onların kendilerini özgürce ifade edebilmeleri adına çok önemli bir platform sunuyor. Bu seviyeli tartışma ortamını oluşturan tüm gençlerimizi tebrik ediyoruz. Bu tarz eğitim ve kültür odaklı projelerimiz artarak devam edecek."

Yarışma sonunda sergiledikleri üstün performansla dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, katılım sağlayan tüm öğrencilere cesaretleri ve emekleri için teşekkür edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
