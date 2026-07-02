Menteşe Anadolu Lisesinden, Uluslararası Bilim ve Kültür yolculuğu
Menteşe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre (CERN) ve İtalya'yı kapsayan yurt dışı Bilim ve Kültür yolculuğuna çıktı. Gezi kapsamında öğrencilerin yabancı dil becerileri ve bilimsel bakış açılarının geliştirilmesi hedefleniyor.
Menteşe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre (CERN) ve İtalya'yı kapsayan yurt dışı Bilim ve Kültür yolculuğuna çıktı.
Öğretmen ve öğrencilerin birlikte yer aldığı program, katılımcılara uluslararası düzeyde bilim, eğitim ve kültürel etkileşim ortamını yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Farklı ülkelerde gerçekleştirilecek ziyaret ve etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil becerilerini desteklemeleri ve farklı kültürleri tanımaları, bilimsel bakış açılarını genişletmeleri hedefleniyor.
Altı ülkeyi kapsayan gezide Köln, Amsterdam, Gent, Volendam, Paris, Brugge, Bürüksel, Auxerre, Paris, Milano, Cenevre, Cern şehirlerinde tarihi ve Kültürel içerikli yerlerde gezi ve incelemeler yapılacak.
Menteşe Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Ağır, "Öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini desteklemek, farklı kültürleri tanımaları ve geleceklerini yön vermeleri açısından gezimiz önem taşıyor. Farklı kültürleri yerinde görerek, buradaki insanlarla etkileşim kuruyorlar" dedi. - MUĞLA