Menteşe Anadolu Lisesinden, Uluslararası Bilim ve Kültür yolculuğu

Menteşe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 30 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İsviçre (CERN) ve İtalya'yı kapsayan yurt dışı Bilim ve Kültür yolculuğuna çıktı.

Öğretmen ve öğrencilerin birlikte yer aldığı program, katılımcılara uluslararası düzeyde bilim, eğitim ve kültürel etkileşim ortamını yakından deneyimleme fırsatı sunuyor. Farklı ülkelerde gerçekleştirilecek ziyaret ve etkinliklerle öğrencilerin yabancı dil becerilerini desteklemeleri ve farklı kültürleri tanımaları, bilimsel bakış açılarını genişletmeleri hedefleniyor.

Altı ülkeyi kapsayan gezide Köln, Amsterdam, Gent, Volendam, Paris, Brugge, Bürüksel, Auxerre, Paris, Milano, Cenevre, Cern şehirlerinde tarihi ve Kültürel içerikli yerlerde gezi ve incelemeler yapılacak.

Menteşe Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Akif Ağır, "Öğrencilerimizin yabancı dil becerilerini desteklemek, farklı kültürleri tanımaları ve geleceklerini yön vermeleri açısından gezimiz önem taşıyor. Farklı kültürleri yerinde görerek, buradaki insanlarla etkileşim kuruyorlar" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı