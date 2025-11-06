MEB ve Şule Yüksel Şenler Vakfı'ndan Kütüphane İşbirliği Protokolü

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında okullarda kütüphane kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

MEB ile Şule Yüksel Şenler Vakfı arasında, 'Okul Kütüphanelerinin Kurulumu ve Geliştirilmesine Yönelik İşbirliği Protokolü' imzalandı. Bakanlıktaki Öğretmenler Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile beraber Türkiye'de okuma kültürünü geliştirmek konusunda ciddi adımlar atmak istediklerini belirterek, "Hem uluslararası sınavlarda hem de uluslararası raporlarda Türkiye'deki okuma kültürü ile ilgili arzu ettiğimiz düzeyde olmadığımızı görüyoruz. Bu ebeveynlerimiz için de geçerli, okullarımız için de geçerli. Buradan hareketle okullarımızda kütüphane seferberliği başlatmıştık. Şule Yüksel Şenler Vakfı da bizimle okullarımızda kütüphane yapmak üzere geçtiğimiz yıl bir sürece başlamıştı. Şimdi de devam edeceğiz" dedi.

20 OKULDA KÜTÜPHANE HEDEFİ

Ardından Bakan Tekin ile Şule Yüksel Şenler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Leyla Şahin Usta, iki kurum arasındaki protokolü imzaladı. Bu iş birliği, Bakanlık Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülecek ve öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sunacak bir öğrenme ortamı oluşturacak. Bu protokol ile birlikte, yeni açılan veya kütüphanesi yetersiz olan okullarda yeni kütüphaneler kurulacak, mevcut kütüphaneler modern eğitim ortamlarına uygun şekilde tefriş edilerek bakanlığa devredilecek. Ayrıca öğrenci seviyelerine uygun kitapların kütüphanelerde bulundurulması, okuma gruplarının oluşturulması ve bu grupların yazarlarla buluşturulması hedefleniyor. Geçen yıl bu kapsamda 11 okulda kütüphane kurulurken, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ilk etapta 20 okulda kütüphane kurulması planlanıyor.