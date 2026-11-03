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MEB'in ortak sınavlarında ilk sınavlar başladı, uzmanlar örnek soruları değerlendirdi

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MEB'in ortak sınavlarında ilk sınavlar başladı, uzmanlar örnek soruları değerlendirdi
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MEB'in Ortak Yazılı Sınav Sistemi kapsamında ortaokul ve lise kademelerinde ilk sınavlar bugün başladı ve 13 Kasım'a kadar sürecek. Uzmanlar, örnek soruların ezber yerine analiz, yorumlama, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerini öne çıkardığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) bu yıl hayata geçirdiği Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) ilk sınavları bugün başladı. MEB örnek sorularını ders ders değerlendiren uzmanlar, yeni sınav yaklaşımında ezberden çok analiz, yorumlama, problem çözme ve bilgiyi günlük yaşamla ilişkilendirme becerilerinin öne çıktığına dikkat çekti.

MEB'in bu yıl hayata geçirdiği, okullarda yapılan yazılı sınavların hazırlanması, değerlendirilmesi ve sonuçlarının analiz edilmesi için geliştirilen dijital bir ölçme ve değerlendirme sistemi olan Ortak Yazılı Sınav Sistemi'nin (OYSS) ilk sınavları bugün başladı. Ortaokul ve lise kademelerini kapsayan sınavlar, belirlenen takvim doğrultusunda 13 Kasım'a kadar devam edecek. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda şekillenen ölçme ve değerlendirme yaklaşımı, öğrencilerin yalnızca bilgi düzeylerini değil; bilgiyi kullanma, yorumlama, analiz etme ve farklı durumlara aktarabilme becerilerini de ölçmeyi hedefliyor.

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt ve Uğur Okulları Bölüm Başkanları, MEB tarafından öğrencilerin yazılılara hazırlık sürecini desteklemek amacıyla yayımlanan örnek soruları değerlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde, farklı derslerde ortak olarak açık uçlu soru formatlarının, günlük yaşam senaryolarının, görsel ve veri yorumlamanın, bilimsel düşünmenin ve gerekçeli yanıt oluşturmanın ön plana çıktığı görüldü.

"Örnek yazılı sınav soruları beceri temelli ve süreç odaklı"

Uğur Okulları Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, yazılıya hazırlık olarak MEB tarafından yayınlanan örnek soruları şöyle değerlendirdi:

"Hem ortaokul hem de lise düzeyindeki derslerin örnek yazılı sınav soruları; ezberci ve bilgi odaklı ölçme anlayışının ötesine geçerek Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu, beceri temelli ve süreç odaklı bir ölçme-değerlendirme yaklaşımı sergilemektedir. Açık uçlu sorular, günlük yaşam senaryoları, görsel, grafik ve tablolarla zenginleştirilen bu sınavlar; öğrencilerin yalnızca bilgiyi hatırlamasını değil, analitik düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme, bilimsel okuryazarlık ve yorumlama gibi üst düzey zihinsel becerilerini ölçmeyi hedeflemektedir. Tüm sınıf seviyelerindeki kazanımları ve gerçek hayat bağlamlarını kapsayacak şekilde yapılandırılan bu örnek sorular, öğrencilere sınavlara hazırlıkta öz değerlendirme imkanı sunarken öğretmenlerin de öğrenme ve ölçme-değerlendirme süreçlerini planlamalarına nitelikli bir rehberlik sağlamaktadır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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