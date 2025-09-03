MEB'den 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' Etkinlikleri

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılı süresince ülkenin her bölgesinde kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin uygulanması hedefiyle, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca yurdun dört bir yanında yürütülecek kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarına rehberlik etmek için 'Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi' hazırlandı. Sürece tüm bakanlık birimlerinin katılımını sağlamak, etkinliklerin sağlıklı ve koordineli şekilde yürütülmesi için birimlere resmi yazı gönderildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla illere gönderilen yazı kapsamında, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerinin ve okul yönetimlerinin tematik takvim doğrultusunda etkinlikleri uygulaması, yereldeki paydaşlarla iş birliği içinde süreci yürütmeleri sağlanacak. Bu çerçevede, 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'köklerden geleceğe' şiarıyla bireylerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri hedefi esas alınarak, 'Yeşil vatanı korumak, vatanı korumaktır' anlayışının, 2025-2026 eğitim öğretim yılı boyunca eğitim kurumlarında hayata geçirilecek tüm etkinliklere yansıtılması amaçlanıyor.

'BİRBİRİNDEN DEĞERLİ ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ'

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Yeşil Vatan Tematik Takvimi Uygulama ve Yönetim Rehberi'ne özel kaleme aldığı yazısında; kuraklık, aşırı hava olayları ve orman yangınları gibi ciddi çevresel sorunlara karşı bugünden adım atılması gerektiğini vurguladı. Bakan Tekin, "Eğitim kurumlarımız, bilgi ve bilinçle geleceği dönüştürecek en güçlü merkezlerdir. Bu inançla Milli Eğitim Bakanlığı olarak 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinliklerini başlatıyoruz. 2025-2026 eğitim yılı boyunca, yayınladığımız tematik takvim doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında kapsamlı çevre ve sürdürülebilirlik çalışmalarını yürüteceğiz ve birbirinden değerli etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Okullarımızın açıldığı ilk gün film gösterimi ve fidan hediyeleriyle başlayacak olan bu yolculuk, yıl boyunca çeşitli etkinlikler, eğitimler, şenlikler, atölyeler ve saha çalışmalarıyla devam edecektir. Her fidan, her proje ve her öğrenci katkısı, 'Yeşil Vatan' idealimizin önemli bir parçası olacaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan; temalara uygun kurum ve kuruluşlarla iş birliği de planlandı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan 'Köklerden Geleceğe Nefes Protokolü' doğrultusunda; eylül ayında okulların açıldığı ilk gün tüm okullarda Her Çocuk Bir Fidan temalı kısa film gösterilecek, tüm ilkokul öğrencilerine yetiştirmeleri için fidan dağıtılacak. İklim koşullarına uygun illerde köklü fidan dikimleri yapılacak, uygun olmayan illerde ise dikimler 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde gerçekleştirilecek. Ayrıca MEB Arama Kurtarma Birimi (AKUB) ekiplerine orman yangınına müdahale, teçhizat desteği ve eğitim planlamaları yapılacak. Çalışmalar illerde komisyonlar marifetiyle çok kapsamlı şekilde yürütülecek. Bakanlık bu kapsamda 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun çok sayıda etkinlik ve içerik hazırladı. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan Çevre ve İklim Okuryazarlığı Etkinlik Kılavuzu, eylül ayından itibaren yıl boyunca uygulanacak. Bununla birlikte; ilgili genel müdürlükler, uyum haftasında aile katılımlı faaliyetler, tüm seviyelere uygun ilk ders planları hazırlandı ve materyaller geliştirildi.