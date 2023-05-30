MEB'den uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvuruları için açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci kez yapılacak uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı başvurularının bugün başladığını duyurdu. Başvurular, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, ikinci kez yapılacak uzman öğretmen ve başöğretmenlik eğitim programı başvurularının bugün başladığını duyurdu. Başvurular, 9 Haziran'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitim programı başvurularının "Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) Başvuru İşlemleri Modülü/Öğretmenlik Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri/Eğitim Programı Başvurusu" üzerinden bugün başladığını açıkladı. Başvurular, 09 Haziran 2023'e kadar devam edecek.

"Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" eki takvimine göre, uzman öğretmenlik eğitimleri 17 Temmuz-08 Eylül 2023 tarihleri arasında, başöğretmenlik eğitimleri ise 17 Temmuz-18 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında, öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı'na başvuruda bulunanların şartları taşıyıp taşımadıkları, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan il değerlendirme komisyonlarınca değerlendirilecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında görev yapanlar için Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programına Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS)/Özel Öğretim Kurumları Modülü/Özel Öğretim Personel/Kariyer Basamakları Başvuru İşlemleri üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayan başvurular, 09 Haziran 2023'e kadar devam edecek.

MEB'e bağlı özel öğretim kurumlarında öğretmen/uzman öğretmen olarak görev yapanlardan Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı başvuruları, Bakanlık Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün koordinesinde ilçe/il milli eğitim müdürlüklerince onaylanacak.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik mesleki gelişim çalışmalarının Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Sistemi (MEBBİS) üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihinde başlayan yüklenmesi işlemleri, 04 Ekim 2023'e kadar devam edecek.