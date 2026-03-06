Haberler

MEB, 'Su Verimliliği' Temasıyla Eğitim Etkinlikleri Düzenliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı, 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri çerçevesinde mart ayını 'Su Verimliliği' temasıyla değerlendiriyor. Öğrenciler tiyatro ve saha uygulamaları aracılığıyla suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konusunda farkındalık kazanacak.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare' etkinlikleri kapsamında mart ayının temasını 'Su Verimliliği' olarak belirledi. Öğrenciler, tiyatrodan saha uygulamalarına uzanan etkinlikler ile suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık geliştirecek.

MEB'ten yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' yaklaşımı doğrultusunda yürütülen Yeşil Vatan-Benim Okulum Geleceğe Çare etkinlikleri, mart ayında 'Su Verimliliği' temasıyla devam ediyor. Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin suyun stratejik bir doğal kaynak olduğunun bilincine varmaları, su verimliliği konusunda farkındalık geliştirmeleri, bilinçli tüketim alışkanlıkları kazanmaları ve su kaynaklarının korunmasına yönelik sorumluluk üstlenen bireyler olarak yetişmeleri hedefleniyor.

'SU VERİMLİLİĞİ TİYATRO SAHNESİNDE' ETKİNLİĞİ

Mart ayı etkinlikleri kapsamında, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde' etkinliği hayata geçirilecek. Etkinlikle öğrenciler, suyun bilinçli kullanımı ve tasarrufu konularını tiyatro aracılığıyla ele alacak, araştırma ve senaryo geliştirme sürecinin ardından hazırladıkları oyunları sahneleyerek çevresel farkındalıklarını sanatsal ifade yoluyla ortaya koyacak. Bu etkinlikle öğrencilerin hem su verimliliği bilinci kazanmaları hem de iletişim, iş birliği ve ifade becerilerini geliştirmeleri amaçlanıyor. Etkinliğin okul temelli ve sistematik biçimde uygulanabilmesi amacıyla hazırlanan 'Su Verimliliği Tiyatro Sahnesinde' Örnek Uygulama Kılavuzu'nda uygulama basamaklarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

ETKİNLİKLER, SAHA UYGULAMALARI İLE DESTEKLENECEK

'Su Verimliliği' ayı kapsamında hazırlanan içeriklerle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi teşvik edilerek okullarda suyun bilinçli ve verimli kullanımına yönelik farkındalık temelli çalışmalar yaygınlaştırılacak. Bu doğrultuda, Çevre ve İklim Okuryazarlığı Öğretmen Kılavuzu'nda yer alan su temalı etkinlikler, sınıf ve sınıf dışı öğrenme ortamlarında etkin şekilde kullanılırken saha uygulamalarıyla da desteklenecek. Eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında ülkemizin su kaynakları ve bu kaynakların sürdürülebilir yönetimi konusunda bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirilecek.

AİLELER DE ETKİNLİKLERE DAHİL EDİLECEK

Kurumsal iş birlikleri çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hazırlanan eğitim materyallerinin okullarda incelenmesi, su kaynaklarının doğru ve verimli kullanımı konusunda ilgili paydaşlarla koordinasyon içinde bilinçlendirme faaliyetleri yürütülmesi planlanıyor. Kültürel ve sosyal faaliyetler kapsamında ailelere, okul paydaşlarına yönelik farkındalık çalışmaları planlanacak, 'Su Ayak İzi ve Atık Suyun Yeniden Kullanım Alanları' gibi başlıklarda etkinlikler yapılacak. Okullarda faaliyet gösteren sosyal kulüpler aracılığıyla su tasarrufu, hijyen ve su bilinci temalı etkinlikler desteklenecek. Böylece su verimliliği kültürünün okuldan başlayarak toplumsal düzeyde yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eller tetikte! Türk jetlerinden sınırda devriye uçuşu

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
Savaşta İran'a ihanet eden Hindistan'a büyük şok

Savaşta İran'ı satan Modi'ye büyük şok
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Akaryakıta hafta başından bu yana 2. zam! İşte yeni fiyatlar

Araç sahiplerine kötü haber! Tarih verildi, yine çifte zam var
Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar

Bu görüntüleri paylaşıp İsrail ile alay ediyorlar
Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın

Etrafı yangın yerine dönen ülkenin liderinin rahatlığına bakın
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...

Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye..
Dolar, TL karşısında tarihi zirveye ulaştı

Piyasalar alev alev! Tarihi rekor geldi
Real Madrid'de Mbappe krizi! Yönetim çıldırdı

Yaptığı tercih yönetimi çileden çıkardı