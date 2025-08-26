MEB'den Liseye Hoş Geldin Kitapları

Milli Eğitim Bakanlığı, 9. sınıfa başlayacak öğrencilerin akademik ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek amacıyla 'Liseye Hoş Geldin' kitapları hazırladı. Kitaplar, lise dersleri ve çalışma yöntemleri hakkında bilgi veriyor.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 9'uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması amacıyla 'Liseye Hoş Geldin' kitapları hazırladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; lise öğrenimine yeni başlayacak öğrencilere yol göstermek, akademik ve sosyal uyum süreçlerini desteklemek amacıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 'Liseye Hoş Geldin' kitapları hazırlandı. Bu kitap setiyle öğrencilerin lise döneminde karşılaşacakları dersler ve programların işleyişi hakkında bilgi vermek, ders çalışma yöntemlerini ve başarıya ulaşmak için izlenmesi gereken adımları açıklamak ve lise eğitimi boyunca faydalanabilecekleri eğitim platformlarını tanıtmak amaçlanıyor.

İNTERNETTEN ULAŞILABİLECEK

'Liseye Hoş Geldin' kitapları, lise kademesinde yer alan Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji, felsefe ve İngilizce derslerindeki yenilikleri ve derslerin özelliklerini tanıtarak lise müfredatının öğrencilere neler getirdiğini detaylı şekilde aktarıyor. Kitaplarda 'Liseye Hoş Geldiniz', 'Bu Kitapta Neler Var?', 'Derslerin Tanıtımı', 'Neler Öğreneceğiz?', 'Nasıl Çalışmalıyım?', 'Başarı İçin İpuçları', 'Çevrim İçi Öğrenme Platformları' ve 'Örnek Etkinlikler' bölümleri yer alıyor. 'Örnek Etkinlikler' bölümünde, öğrencilerin lise eğitimine başlamadan önce derslere yönelik temel bilgi ve becerilerini pekiştirmelerine, önceki bilgilerini hatırlamalarına ve yorumlama yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Ayrıca öğrencilerin eğitim süreçlerinde ihtiyaç duydukları kaynaklara kolayca erişmelerini sağlayan ve bireysel çalışma fırsatları sunan 'MEBİ', 'OGM Materyal', 'EBA' gibi çevrim içi öğrenme platformları da kitaplarda tanıtılıyor. Öğrenciler, 'Liseye Hoş Geldin' kitaplarına 'https://ogmmateryal.eba.gov.tr/liseye-hosgeldin' internet adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
