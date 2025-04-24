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MEB'den Bursluluk Sınavı Açıklaması: Sınav 27 Nisan'da Yapılacak

MEB'den Bursluluk Sınavı Açıklaması: Sınav 27 Nisan'da Yapılacak
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Milli Eğitim Bakanlığı, deprem sonrası bursluluk sınavının planlandığı tarih olan 27 Nisan 2025'te gerçekleştirileceğini duyurdu.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 27 Nisan Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini açıkladı.

MEB'den yapılan yazılı açıklamada, dün merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Milli Eğitim Bakanlığı 2025 Yılı Sınav Uygulama Takvimi'nde daha önceden belirtildiği gibi 'İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS 2025)', 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eğitim
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