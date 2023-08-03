MEB, 2023 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Sonuçlarını Açıkladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı. Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 yılı öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarını açıkladı.
MEB Personel Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan duyuruda, öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçlarının açıklandığı bildirildi.
Atama için başvuruda bulunanlar sonuçları, MEBBİS ve e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.
Kaynak: AA / Sefa Şahin - Eğitim