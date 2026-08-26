Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğrencisi Elif Laçin'e TEKNOFEST Mavi Vatan'da Edebi Yazı Ödülü

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenler belli oldu. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin, Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nda Küre Blog kategorisinde "Edebi Yazı Ödülü" almaya hak kazandı.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 kapsamında düzenlenen yarışmalarda Manisa Celal Bayar Üniversitesini gururlandıran bir başarı geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi Elif Laçin, Küre TEKNOFEST Mavi Vatan Madde Yazım Yarışması'nın Küre Blog kategorisinde kaleme aldığı çalışmasıyla "Edebi Yazı Ödülü"ne layık görüldü.

Laçin'in elde ettiği başarı üniversitede memnuniyetle karşılanırken, öğrencilerin akademik çalışmalarının yanı sıra kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji alanlarında da kendilerini geliştirmelerine yönelik çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Rektör Kibar: "Büyük bir gurur kaynağı"

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, öğrencilerin farklı alanlarda kendilerini geliştirmelerini ve yeteneklerini ortaya koymalarını önemsediklerini belirtti.

Rektör Kibar, "Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanı sıra kültür, sanat, edebiyat, bilim ve teknoloji gibi farklı alanlarda ortaya koydukları çalışmalarla kendilerini geliştirmelerinden ve Üniversitemizi başarıyla temsil etmelerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Öğrencimiz Elif Laçin'in TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında elde ettiği bu anlamlı derece de bizler için büyük bir gurur kaynağıdır" dedi.

Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini geliştirmelerini ve üretmelerini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Kibar, Elif Laçin'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı