MAÜ Rektörü Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na katılmak üzere gittiği Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Hollanda Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur ile görüşmeler gerçekleştiren Özcoşar, ortak çalışmalar ve akademik iş birliği konularında mutabakata vardı.

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, EAIE Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı'na katılmak üzere gittiği Hollanda'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Özcoşar, Hollanda Büyükelçisi Selçuk Ünal ve Lahey Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Haluk Songur ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmede, Büyükelçi Ünal ve Özcoşar ortak çalışmalar gerçekleştirmek konusunda mutabakata vardılar.

Özcoşar'ın Oranje Enstitüsünü ziyaretinde de akademik iş birliği yapılması kararı alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özcoşar, yaptıkları üç önemli görüşmenin üniversitenin uluslararası alanda yürüteceği çalışmalara katkı sağlayacağını belirtti.