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Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ortaöğretim matematik derslerinden integral konusunun kaldırılacağı iddialarına ilişkin "Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredatta yapılacak yeniliklerle ilgili konuştu. Müfredatın öğrenci düzeylerine uygun olarak sadeleştirileceğini belirten Tekin, yeni müfredatın gelecek yıl 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacağını açıkladı.

İNTEGRAL MÜFRETTAN KALKACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Tekin'e, integralin matematik müfredatından çıkarılacağı gibi kamuoyuna yansıyan bazı iddialar da soruldu. Bakan Tekin "Bunların hepsini, alanında uzman yaklaşık 2 bin kişi çalışıyor. Yaklaşık yüzde 40'ı akademisyen. Gerisi öğretmen. Hem işin bilimsel boyutuyla ilgili akademisyenler var hem de uygulamada öğretmenler var. Bunlar, buna göre değerlendiriliyor. Ortaöğretim müfredatında ne olmayacakla ilgili herkes bir şey söyleyebilir. Bizim muhatap olduğumuz öğrencilerin düzeyleri. Lisans düzeyinde okutulması gereken herhangi bir bilginin zorunlu eğitim çağında verilmesi gerekli midir? Seyreltmeler olacak ama ben spesifik olarak nelerin seyreltildiğini bilmiyorum. Bunun için komisyonlar kuruldu. Aylardır çalışıyorlar. Denetlemek ve onaylamakla görevli Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı da onaylayacak sadece ilkesel olarak, çocuklarımızın düzeylerine uygun müfredat ortaya çıkacak" yanıtını verdi.

İNTEGRAL NEDİR?

Integral, matematikte bir kavramdır ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılır. Bir fonksiyonun integrali, bu fonksiyonun altındaki alanı temsil eder.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Eğitim

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