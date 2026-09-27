Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri Türkçeyi müzede oyunla öğrendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla'nın Marmaris İlçesi Marmaris Evrenpaşa Ortaokulu öğrencileri, Türk Dil Bayramı kapsamında düzenlenen Gece Müzeciliği etkinliğinde Türkçeyi oyun ve keşif yoluyla öğrenme fırsatı buldu.

Türkçe öğretmeni ile beden eğitimi öğretmeninin iş birliğiyle hazırlanan 'Türkçenin Oyun Hali' projesinin açılışı, müzenin gece atmosferinde gerçekleştirildi.Etkinlikte öğrenciler, müzenin tarihi atmosferinde geçmişin izlerini takip ederken Türkçenin zenginliklerini oyunlarla keşfetti. Türkçe ve beden eğitimi disiplinlerinin bir araya getirildiği çalışmada öğrencilerin hareket ederek, düşünerek, araştırarak ve eğlenerek öğrenmeleri sağlandı. Öğrenme sürecini sınıf ortamının dışına taşıyan proje kapsamında öğrencilerin dil becerilerinin yanı sıra fiziksel etkinlik, iş birliği ve keşfetme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı