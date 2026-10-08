Haberler

Mardin'de jandarma, çocuklara mobil araçla trafik eğitimi verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'de jandarma, çocuklara mobil araçla trafik eğitimi verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'de jandarma ekipleri, çocuklarda trafik bilinci oluşturmak için mobil trafik eğitim araçlarıyla etkinlik düzenledi. Öğrencilere güvenli karşıdan karşıya geçme, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımı anlatıldı.

Mardin'de jandarma ekipleri, çocuklara yönelik mobil trafik eğitimi düzenledi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları ile düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde çocuklara güvenli karşıdan karşıya geçme, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verildi. Ekiplerin çocuklar, gençler ve yetişkinlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Gazeteci Gülbek'ten Maltepe'deki bina çökmesine sert tepki: Kaçak katları neden yıkmadınız?

Gülbek, CHP'li başkanı terletecek soruyu açık açık sordu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı! Enkazdaki 3 kişi aranıyor

İstanbul'da çöken bina için hesap vakti! Gözaltılar art arda geldi
Eski manken Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı

Ünlü isim hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Fon krizinin Meclis'te araştırılmasına AK Parti ve MHP'den ret! 5 muhalefet önergesinin hiçbiri kabul edilmedi

Muhalefetin 5 önergesi de reddedildi! Milyarlarca dolar sorusu
İBB davasında '10 milyon TL' kavgası! Cüneyt Yakut'tan Murat Ongun'a: Konuşursam senin için zor olur

İBB davasında 10 milyon TL kavgası! Ongun'un yüzüne karşı olay sözler
Adalet Bakanlığı'ndan fon açıklaması: Özgür Özel'in 'bilgiler sızdırıldı' açıklaması iftiradır

Özgür Özel'in iddiasına Adalet Bakanlığı'ndan jet yalanlama: İftiradır
“İBB’ye 168 milyon TL haraç verdim' dedi: Ahmet Sari ödemelerin nasıl yapıldığını anlattı

İBB, iş insanını haraca bağlamış! Verdiği para dudak uçuklattı
İstanbul Valisi Davut Gül: Maltepe'de çöken binanın enkazının altında yangın var

İşte Maltepe'de ekiplerin işini zorlaştıran korkunç detay