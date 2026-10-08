Mardin'de jandarma, çocuklara mobil araçla trafik eğitimi verdi

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Mardin'de jandarma ekipleri, çocuklara yönelik mobil trafik eğitimi düzenledi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince çocuklarda trafik bilincinin oluşturulması amacıyla Jandarma Genel Komutanlığına ait Mobil Trafik Eğitim Araçları ile düzenlenen etkinlikte, öğrencilere trafik kuralları teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimde çocuklara güvenli karşıdan karşıya geçme, yaya güvenliği ve emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verildi. Ekiplerin çocuklar, gençler ve yetişkinlerin trafik konusunda bilinçlendirilmesine yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarını sürdüreceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı