Mardin Büyükşehir Belediyesi, Kur'an kursu ve hafızlık okullarına finansman desteği sağlayacak

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu tarafından imzalanan protokol ile kentte yapımı süren yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okullarına finansman desteği sağlanacak. Yapımı tamamlandıktan sonra hizmete açılacak 3 Kur'an kursu ve hafızlık okulundan 500'e yakın öğrenci istifade edecek.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, İl Müftüsü Dr. Enver Türkmen ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Eroğlu tarafından imzalanan protokol ile kentte yapımı süren yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okullarına finansman desteği sağlanacak.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen törenle imzalanan protokol kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından merkez Artuklu ilçesinde bulunan ve inşaatları tamamlanan üç yatılı Kur'an kursu ve hafızlık okulunun hazır hale getirilmesi için yurt binaları da dahil tefrişatı ve donanımının tamamlanması amacıyla finansman desteği sunulacak.

Yapımı tamamlandıktan sonra hizmete açılacak 3 Kur'an kursu ve hafızlık okulundan 500'e yakın öğrenci istifade edecek.