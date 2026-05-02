Manisalı öğrenci Türkiye birincisi oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde eğitim gören lise öğrencisi Ayşegül Üçkazan, su tasarrufu ve iklim bilinci temalı yarışmada şiir dalında Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde, su kaynaklarının tasarruflu kullanımı ve iklim bilinci oluşturmak amacıyla 81 ilde gerçekleştirilen 1215 eser arasındaki yarışmada, şiir dalında Türkiye birincisi olan Salihli Anadolu Lisesi öğrencisi Ayşegül Üçkazan, duygularını paylaştı.

"Katılmayı planlamamıştım"

Yarışmada elde ettiği başarıdan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirten Ayşegül Üçkazan, "Çok mutluyum. Beklemiyordum ve ilk başta Türkiye geneli olduğunu bilmiyordum. Katılmayı planlamamıştım. Daha önce ilçede yapılan birçok yarışmada ödül almıştım ama ben lirik tarzda yazdığım için su verimliliğinde yazmak benim için zor olacaktı. Bu yüzden katılmayı düşünmemiştim. Sonra edebiyat öğretmenim ve arkadaşlarımın da ısrarı üzerine denedim. Zorlandım dediğim gibi ama 2 günde bitirdim şiiri. Öğretmenime verdim, düzenlemelerini yaptı sonra yarışmaya gönderdik. İlçede birincilik geldi. Daha sonra Şubat'ın sonuna doğru ilde birincilik geldi. Ondan sonra öğretmenim 'Türkiye'ye gideceğini' söyledi. Bize, 'dereceye girdiği, kaçıncı olduğu' söylenmedi. Onu bekledik. 2 hafta önce söylendi bize Türkiye birinciliği olduğu. Sonra Ankara'ya gittik. Ödül törenine gittik. Farklı bir atmosferdi, güzeldi. Orada yaşadığım şehrin, okulumun, benim adımın geçmesi insanı heyecanlandırıyor" dedi.

Üçkazan, şiirinde su kaynaklarının dikkatli ve tasarruflu kullanılması gerektiğine vurgu yaparak önemli bir mesaj verdi. Yaşadıkları gururu dile getiren anne Elvan Üçkazan, "Çocuğumuzla gurur duyuyoruz. Yarışmaya katıldığını ilk başta bize söylemedi. İlçe birincisi olduktan sonra haberimiz oldu. Salihli'ye böyle bir başarı getirdiği için mutluyuz, gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Baba Abidin Üçkazan ise, "Kızımız bize güzel bir duygu yaşattı. Hem bize hem de Salihli'ye büyük bir gurur yaşattı. Bahtının ve yolunun açık olmasını diliyoruz. Öğretmenlerine de desteklerinden dolayı teşekkür ederiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Gülistan Doku soruşturmasında Tuncay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuncay Sonel'in ilk ifadesi: Gülistan'ın hamile kaldığı...

Türkiye Belediyeler Birliği'nde olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim

TBB'de olaylı seçim sonuçlandı! İşte kazanan isim
Yaşlı adama tekme atan 2 çocuk serbest kaldı

Vicdanları yaralayan karar

İstanbul’da kan donduran olay! Kayınvalide gelinini öldürdü

Kan donduran olay! Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

Iğdır FK-Amedspor maçı öncesi gündem olan fotoğraf

'Yakışıklı Güvenlik'ten Arif Kocabıyık'a tepki: Ahım tuttu

"Arif'i benim ahım tuttu"
Yusuf Tekin sinyali verdi! Ara tatiller kaldırılıyor, yaz tatili uzuyor

Bakan Tekin sinyali verdi! Eğitim takviminde sürpriz değişiklik
1 yıl boyunca spor yapan adamın son hali şaşırttı

1 yıl boyunca spor yaptı! İşte son hali

İstanbul'da çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu

Megakentte çivi kabusu! Lastikler patladı, trafik felç oldu
Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden ele geçireceğiz

Trump İran’dan sonra hedefteki ülkeyi açıkladı: Vakit kaybetmeden...