Manisa'nın Yunusemre ilçesinde görev yapan İngilizce Öğretmeni Volkan İner, uluslararası düzeyde düzenlenen Owlypia Short Video Contest 2026 yarışmasının Öğretmenler Kategorisi'nde birincilik ödülünü kazandı. Ödül haberini 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde alan İner, bu anlamlı başarının kendisi için unutulmaz bir Öğretmenler Günü hediyesi olduğunu söyledi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Özel Manisa Ülkem Ortaokulu İngilizce Öğretmeni Volkan İner, dünyanın farklı ülkelerinden eğitimcilerin katıldığı Owlypia Short Video Contest 2026 yarışmasında önemli bir başarıya imza attı. Yarışmanın Öğretmenler Kategorisi'nde birincilik elde eden İner, mutluluğunu ve gururunu paylaştı.

'Gerçek Sınıf İçi Sorunlara Özgün Çözümler' temasıyla gerçekleştirilen yarışmada öğretmenler, sınıflarda karşılaşılan gerçek sorunlara yönelik özgün çözümlerini ve yenilikçi fikirlerini paylaştı. Uluslararası yarışmada birincilik ödülüne layık görülen Volkan İner için başarının en anlamlı yanlarından biri ise ödül haberinin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gelmesi oldu.

Bu zamanlamayı mesleğine verilmiş unutulmaz bir hediye olarak değerlendiren İner, bir öğretmen için bundan daha güzel bir Öğretmenler Günü hediyesi düşünemediğini ifade etti.

Dünyanın farklı ülkelerinden ilham verici eğitimciler arasında bu ödülü kazanmanın kendisi için çok özel olduğunu belirten İner, organizasyonu düzenleyen Owlypia ekibine ve jüri üyelerine teşekkür ederek yarışmaya katılan tüm öğretmenleri de kutladı.

Öğretmenliğin yalnızca ders anlatmaktan ibaret olmadığını vurgulayan İner, fırsatlar oluşturmanın, öğrencilere ilham vermenin ve her gün fark ortaya koymanın mesleğin önemli bir parçası olduğunu belirterek, ödülünü inanmaktan, üretmekten ve öğrencileri için ilham olmaktan vazgeçmeyen tüm öğretmenlere armağan etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı